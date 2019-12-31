Лукашенко приказал срочно завершить переговоры с Россией: дал несколько часов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

Об этом сообщает издание "Белта" со ссылкой на сообщение пресс-службы белорусского лидера. Отмечается, что указание Лукашенко сделал на совещании с руководством нефтехимического комплекса "Белнефтехим".

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По итогам совещания Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России. Также глава государства дал указание заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, лидер Беларуси поручил в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

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