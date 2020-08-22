Лукашенко приказал принять "самые жесткие меры" для защиты Беларуси

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что против страны якобы используют "сценарий цветных революций". Он призвал министра обороны принять "самые жесткие меры" для защиты страны.

Так, во время посещения военного полигона под Гродно 22 августа, Лукашенко отметил, что якобы особенностью ситуации, которая сложилась в Беларуси, является использование внешнего фактора, передает "Белта".

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию, подключили внешний фактор", – сказал Лукашенко.

Он поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", – подчеркнул он.

По убеждению политика, его оппоненты якобы хотят "рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе". Он добавил, что одновременно с этим идет "активизация протестных настроений и бандитизма в обществе".

"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест", – заявил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что протестам в его стране могли поспособствовать США. В то же время заверил, якобы в ближайшие дни "сможет решить проблему" с ситуацией в республике.