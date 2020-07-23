Лукашенко пригрозил выдворить из Беларуси журналистов, которые "зовут на майданы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил выдворением из страны иностранным СМИ, критикующим ход президентской избирательной кампании.

Как сообщает "Белта", об этом он заявил на совещании с правительством.

"В правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", – возмутился Лукашенко.

Он подчеркнул, что нужно принимать меры, несмотря на предвыборный период.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", – сказал президент.

"Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что якобы у Лукашенко произошел гипертонический криз и его госпитализировали.