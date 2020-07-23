Лукашенко пригрозил выдворить из Беларуси журналистов, которые "зовут на майданы"

Мир 14:47, 23.07.2020 Обновлено: 14:50, 23.07.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил выдворением из страны иностранным СМИ, критикующим ход президентской избирательной кампании.

Как сообщает "Белта", об этом он заявил на совещании с правительством.

"В правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", – возмутился Лукашенко.

Он подчеркнул, что нужно принимать меры, несмотря на предвыборный период.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", – сказал президент.

"Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что якобы у Лукашенко произошел гипертонический криз и его госпитализировали.

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