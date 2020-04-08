Лукашенко пригрозил ужесточить карантин "до потемнения в глазах"

В Беларуси могут ужесточить требования к тем, кто находится на самоизоляции, для противодействия распространению коронавируса.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает издание Tut.by. Он напомнил ситуацию с карантином в одном из учебных заведений, который ввели после выявления у студента коронавируса. По мнению Лукашенко, к самоизоляции студенты и преподаватели подошли безответственно: "Результат нулевой. Слава богу, что люди не заболели".

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"Если хотите, давайте ужесточим требования к тем, кого вы отправите на самоизоляцию. Мы проверили однажды: их отправили домой, но жесткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет," – предупредил Лукашенко.

Он отметил, что большинство граждан проявляют сознательность и стараются оградить себя от излишних контактов.

"Мы ничего не запрещаем, человек вправе своей жизнью распоряжаться сам. Но мы как государство должны помочь ему защититься в этот период", – сказал он.

По мнению Лукашенко, "фронтальное наступление" в нынешних условиях не может принести пользы – только вред.

"Запереть людей в квартирах, как некоторые и в правительстве мне предлагали, – это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем – в течение суток никого не будет на улице, я вам это гарантирую. Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что заражению коронавирусом в большей степени подвержены те люди, которые не ведут здоровый образ жизни.

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