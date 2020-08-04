Лукашенко пригрозил России из-за переброски нового отряда наемников в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России из-за переброски нового отряда российских наемников в страну.

Об этом глава соседнего государства заявил во время ежегодного обращения к беларусам и Национальному собранию. Лукашенко добавил, что задержанные ранее боевики ЧВК "Вагнер" уже дали показания.

"Это очень опасный и сильный сигнал и все это вранье про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию, эти люди дали показания и были направлены специально в Беларусь, команда была – ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Граница закрыта российская … Если будут попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси, то "до Владивостока будет тяжело", – сказал он.

Президент подчеркнул, что история с якобы транзитом наемников – ложь.

"Я плохой, может быть, географ, не понимаю, зачем в Африку лететь через Северный полюс. Зачем через Беларусь? Не слушайте этого вранья. Мы по-человечески относимся к этим ребятам. От этого мы получили эффект: они рассказали все… Прекратите врать. Вы же уже опозорились. Сначала Стамбул, потом Венесуэла… Не подбрасывайте здесь ядерное оружие. Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг", – сказал Лукашенко.

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