Президент Беларусь Александр Лукашенко пригрозил массовыми расстрелами, рассказывая о защите государства.

По его словам, сейчас необходимо "отстоять" страну, поскольку ее якобы "разрывают на части", передает "Беларусь сегодня".

"Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории", – сказал он.

Александр Лукашенко

Лукашенко также вспомнил президента Таджикистана Эномали Рахмона, который "с пулеметом наперевес входил в столицу для того, чтобы навести порядок".

"Сколько погибло там людей. Как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер – на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну, так мы напомним!" – подытожил глава соседнего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко решил отправить в отставку действующий состав правительства.

Отметим, что очередные выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.