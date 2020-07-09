Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы "наведет порядок" со свободой слова в стране.

Об этом он высказался во время встречи со СМИ 9 июля, передает Белта. В то же время Лукашенко отметил, что Беларусь и в дальнейшем будет поддерживать государственные СМИ, количество которых, по его мнению, должно быть больше.

"Наличие свободы слова не предусматривает вседозволенность, хотя некоторые ее так понимают. Особенно касающейся высказываний в интернете", – начал он, уточнив, что в последнее время некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию вплоть до личных оскорблений.

"Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще хуже... Каждый из вас получил порцию (негатива), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство. Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", – заявил он.

По его словам, на уровне президента произведено четкое требование, что при подготовке любого мероприятия обязательно учитываются различные точки зрения.

"Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака – все это правильно", – отметил Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что в отдельных белорусских медиа в последнее время якобы стали появляться разного рода конспирологические теории на предмет того, почему глава государства проводит встречи с активами.

"Якобы что-то чрезвычайное происходит и потому президенту приходится реагировать как пожарному. Так вот нет никакой чрезвычайщины", – добавил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела и выборы в стране. Он считает, что по его оппонентами в предвыборной гонке стоят "кукловоды из-за рубежа", включая Российскую Федерацию.