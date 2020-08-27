Лукашенко пригрозил митингующим студентам призывом в армию

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заговорил о возможной отмене отсрочки от армии для студентов, которые участвуют в протестах.

Как передает БЕЛТА, он отметил, что это якобы будет вполне законным шагом по отношению к тем, кто прогуливает учебу в вузах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас отечество в опасности", – пригрозил Лукашенко.

Он также выразил готовность к тому, что в случае такого решения его начнут упрекать в запугивании студентов армией.

"Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону", – высказался Лукашенко.

В то же время он добавил, что пока этот вопрос еще не обсуждался в полной мере, но все будет зависеть от ситуации после 1 сентября.

"Ко мне министр обороны обратился: "Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию". Я говорю: "Еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос". Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?" – возмутился Лукашенко.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко также пожаловался на то, что Беларусь вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах. Туда переброшены некоторые военные части якобы из-за намерения Польши оккупировать Гродненскую область.