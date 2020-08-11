Майдана в Беларуси не будет? Почему Тихановская уехала и как Лукашенко душит протест

Масштабные протесты охватили Беларусь после президентских выборов, на которых в шестой раз официально победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Белорусы считают: выборы сфальсифицированы в его пользу, а оппозиция добивает цифрами.

По их мнению, 80,23% поддержки Лукашенко – фикция, на самом деле выиграла его главный оппонент Светлана Тихановская, набрав около 55% голосов и победив в первом туре.

Смогут ли белорусы устранить режим Лукашенко и как он будет бороться с протестным недовольством дальше – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Военные – животные, кричали людям: "Сдохните"

Акции протеста в Беларуси продолжаются третьи сутки не только в 2-миллионом Минске, но и в десяти других больших городах. Власти стянули в столицу военную технику, а также силовиков. Возле станции метро "Пушкинская" и торгового центра "Рига" демонстранты пытались устроить баррикады, но ОМОН и спецназ забросали их светошумовыми гранатами, стреляли резиновыми пулями и использовали водометы и дубинки.

Эти столкновения продолжались около семи часов. МВД Беларуси утверждает, что один человек пыталась бросить в ОМОН неизвестное взрывное устройство и погиб от его взрыва. По другой версии, взрывное устройство в сторону протестующих бросил спецназ.

"Мы были практически на первых рядах. Военные – животные, кричали простым, хлопающим в ладоши людям: "Сдохни", и стреляли в спины уходящим демонстрантам пулями. Я в шоке, мне было так плохо, от газа дышать невозможно. Люди кричат: "помогите", а они бросают гранаты куда попало, даже под колеса машин. ОМОН действует очень жестко, у меня под окнами избил людей, которые не протестовали, а просто стояли группой. Постоянно слышу взрывы гранат. Интернет очень нестабильный, даже через всякие VPN", – рассказала OBOZREVATEL одна из белорусок, которая живет недалеко от центра города.

ОМОН на акциях протеста в Беларуси

"Пакуют в основном одиночек. Жестокость силовиком несопоставима с тем, что делают люди. И силовикам начали отвечать тем же. На протестах много молодежи, но в основном это 30-40-летние, много девушек. Вчера мать знакомого возвращалась с мирного протеста, на нее налетели омоновцы, спросили, куда идут. Те ответили, что домой, на что им сказали, что будут их защищать и бросились бить одинокого студента, сидящего на скамейке", – подытожила девушка.

ОМОН на акциях протеста в Беларуси

Белорусов призвали к масштабной забастовке

На фоне протестов в Беларуси объявили общенациональную забастовку. Инициаторы призвали граждан не выходить на работу с 11 августа, требуя добиться признания президентом Светланы Тихановской, освобождение политических заключенных и проведения новых честных выборов: "Режим держится исключительно на нас, и забастовка – это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в черном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин".

Инициаторы акции отмечают, что забастовка полностью законная. Мол, в Конституции Беларуси прописан такой вид протеста, за что всех ее участников не могут ни задержать, ни уволить с работы. Не взирая на проблемы с Интернетом, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

Тихановская срочно покинула пределы Беларуси

Светлана Тихановская уехала из Беларуси на второй день после выборов, 10 августа, в Литву. Перед тем она успела подать жалобу в ЦИК с требованием признать результаты голосования недействительными: "Я оказалась перед выбором, с которым не желаю столкнуться никому. Думала, вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Знаю, многие поймут, многие осудят, многие возненавидят. Берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни".

На следующий день после своего отъезда, 11 августа, Тихановская записала еще одно видеообращение, текст которого читала с бумажки, заметно при этом нервничая. Политик призвала демонстрантов закончить акции протеста – мол, народ Беларуси сделал свой выбор: "Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению законов. Я не хочу крови и насилия и прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".

Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву

Многие комментаторы сочли это заявление таким, что сделано под угрозой применения силы, а значит не будет иметь никакого влияния на протестующих. Тем более, последнее видео Тихановская могла записать в кабинете главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной. Активисты сравнили старые фотографии кабинета и кадр из видео – на снимках один и тот же диван черного цвета.

Тихановская могла записать видеообращение в кабинете главы ЦИК Украинская правда

"Полагаю, Тихановской угрожали и если не лично, то ее мужу и членам штаба. Но так как все прекрасно понимают, в каких условиях оно было зачитано, да еще с бумажки, на протестующих оно не окажет влияния. Однако никто не знает, как будет дальше. Против народа брошены в самом деле беспрецедентные силы, включая силы специального назначения, спецназ КГБ. Исходя из событий последних двух дней, если ничего не приутихнет, то полностью точно не угаснет", – предположил в комментарии OBOZREVATEL политический аналитик Андрей Елисеев.

Беларусь – не Украина, Майдана там не будет?

Многие политические аналитики не верят в то, что в этот раз белорусам удастся свергнуть режим Лукашенко. Во-первых, он за 26 лет нахождения у власти придушил все ростки оппозиции, упрятав многих оппозиционеров за решетку. В частности, мужа Светланы Тихановской, Сергея Тихановского, который находится в тюрьме с мая этого года за "воспрепятствование проведению выборов". Во-вторых, многие отмечают силу белорусских спецслужб, которые очень жестко действуют в отношении протестующих, тем самим вселяя страх в людей. И в-третьих, это позиция Кремля, который, несмотря на противоречия и ухудшения отношений между лидерами обеих стран, поддерживает Лукашенко на посту президента. Об этом свидетельствует даже признание Путиным состоявшихся выборов.

"Не удивлен, что Россия на фоне таких протестов признала эти выборы – это все одна шайка. Путин с удовольствием это все поддерживает, потому что и сам такой. Даже если бы протесты были помасштабнее, не думаю, что ему надо было бы включаться в их подавление: наши спецслужбы насквозь пропитаны российскими", – подтвердил в комментарии OBOZREVATEL бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич.

"Эта волна протестов, скорее всего, будет придушена, если они не разрастутся. По состоянию на сегодня в основном протестует городской средний класс. Этого очень мало, чтобы одержать победу. Если протесты не поддержат другие социальные группы, через 2-3 недели они будут подавлены властью. После репрессий наступит период оттепели, а через год при таком сценарии в Беларуси попытаются создать демократический заповедник. Будут симулировать демократические процессы, чтобы снять напряжение и вписать средний класс в систему политической коммуникации в обществе. Если же этого не произойдет, тогда возможен вариант долгого противостояния и вмешательство внешних политических игроков", – сказал в комментарии OBOZREVATEL политический обозреватель Игорь Тышкевич.

Эксперт подчеркнул, что Беларусь – это не Украина, там протестуют по-другому, поэтому ожидать такого противостояния в Беларуси, как это было во времена Майдана в Украине, не стоит.

Напомним, что на днях об этом предупреждал Александр Лукашенко, заверив, что протесты подавлялись мягко, лишь один раз применялись резиновые пули. Где именно сейчас находится президент Беларуси – точно неизвестно. Есть версия, что в воскресения вечером, 9 августа, он улетел в Турцию, откуда и наблюдает за происходящим в его стране.