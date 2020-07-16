Лукашенко придумал новый метод борьбы с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что коронавирус (COVID-19) можно побороть с помощью физических нагрузок.

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Как заявил он во время поездки в Витебск, именно таким способом вылечился губернатор Витебской области Николай Шерстнев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он говорит: брал косу, шел косить, каждое утро занимался этими физическим нагрузками. И очень быстро восстановился. Это то, о чем я сказал в самом начале, когда я пошутил: трактор всех вылечит", – сказал Лукашенко.

По его словам, ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, "ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать, тем более год хороший".

"А во-вторых, надо было на воздухе работать. Ни в коем случае нельзя было закрывать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля Лукашенко заявил, что якобы уже может говорить о победе над пандемией COVID-19 в Беларуси.