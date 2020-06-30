Лукашенко предупредил об угрозе распада Беларуси: может лишиться части территорий

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что страна может лишиться некоторых своих территорий и вернуться к границам 1921 года.

Об этом он предупредил в ходе закрытого выступления перед активом Минской области. Фрагменты встречи были показаны на телеканале "Беларусь 1", передает lenta.ru

Лукашенко призвал чиновников не допустить возвращения к тому, "от чего мы с вами ушли". Он напомнил, что в 1939 году граница Белорусской ССР проходила неподалёку от Минска.

"Думаю, вот, сейчас ребята выведут – 1921 год, Рижский договор. Видите, вот эта розовая полосочка. Это наши нацмены с 21-го года воевали за незалежную Белоруссию. Вот что нам осталось в 2021 году. Все остальное разменяли и отдали: Западу, Польше, что-то там на востоке было у России", – заявил президент.

Кроме того Лукашенко заявил: если бы тогда Красная Армия не присоединила Западную Беларусь, находившуюся в составе Польши, то "границы государства сейчас были бы совсем другими".

"Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому вы подумайте. Вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас – решить эту проблему. Можете, хотите? Вставайте рядом. Не можете? Уходите в сторону. Не мешайте", – добавил президент Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. 25 июня он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию (выборы президента Беларуси состоятся 9 августа – Ред.). По его словам, российские Telegram-каналы распространяют фейки для дискредитации белорусской власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что его страна осталась единственным союзником России, которого та очень боится потерять. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что лидер РФ Владимир Путин не решится на войну против этого государства.