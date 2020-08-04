Лукашенко предложил изменить конституцию Беларуси на референдуме

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил изменить конституцию страны.

Изменения в основной закон он намерен провести в течение пяти лет путем голосования на референдуме. Об этом говорится в его предвыборной программе, пишет "Звязда".

Лукашенко отметил, что граждане Беларуси готовы брать на себя ответственность за судьбу страны.

"Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции", – предложил глава государства.

Президент добавил, что на референдуме белорусы сами определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Отметим, что выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске десятки тысяч вышли на несанкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую называют главным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко.

Также оппозиционный экс-кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало рассказал, что Россия впервые не поддержит Лукашенко на выборах.