"Водкой надо не только руки мыть": Лукашенко рассказал, чем травит коронавирус

В борьбе с коронавирусом может помочь регулярное употребление небольшого количества водки.

Об этом 16 марта во время своего выступления заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передают "Известия".

Во время согласования назначений руководителей местных органов власти глава государства порекомендовал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики пить по 50 грамм водки. Только последнее не нужно делать на работе.

"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе", — сказал Лукашенко.

Отметим, что в Беларуси зафиксированы 9 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее количество достигло уже 36. Троим удалось вылечиться.

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия закрыла границу с Беларусью. В ответ на это Лукашенко обвинил Москву в сокрытии правды о масштабах заражения в стране.

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