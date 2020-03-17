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17 марта • обновлено в 03:02
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Лукашенко предложил бороться с коронавирусом водкой

1.5т
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В борьбе с коронавирусом может помочь регулярное употребление небольшого количества водки.

Об этом 16 марта во время своего выступления заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передают "Известия".

"Водкой надо не только руки мыть": Лукашенко рассказал, чем травит коронавирус

Во время согласования назначений руководителей местных органов власти глава государства порекомендовал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики пить по 50 грамм водки. Только последнее не нужно делать на работе.

"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе", — сказал Лукашенко.

Отметим, что в Беларуси зафиксированы 9 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее количество достигло уже 36. Троим удалось вылечиться.

"Водкой надо не только руки мыть": Лукашенко рассказал, чем травит коронавирус

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия закрыла границу с Беларусью. В ответ на это Лукашенко обвинил Москву в сокрытии правды о масштабах заражения в стране.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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