Лукашенко: предлагал оппозиции пересчет голосов, но им нужны новые выборы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиционным кандидатам пересчитать результаты выборов президента, которые прошли 9 августа.

В понедельник, 17 августа, в ходе общения с протестующими гражданами Лукашенко заявил, что его соперники не приняли предложение.

"Мне говорят, что, слушайте, это уже неактуально считать. Неактуально! А что надо? Новые выборы. Уже не надо никому пересчет", – заявил Лукашенко.

Напомним, 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. За действующего главу Александра Лукашенко якобы проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тихановская заявила, что намерена создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти. Накануне в ее штабе заявили о готовности к переговорам об уходе Лукашенка с поста президента страны.

Также Тихановская намерена объявить себя новым президентом государства, хотя сам Лукашенко заявил, что выборы состоялись и пригрозил, что белорусы будут "стоять на коленях", если "потеряют" его.