Лукашенко позвал генпрокуроров России и Украины по делу вагнеровцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками ЧВК Вагнера.

Об этом глава государства сообщил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.

"Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем (генпрокуроры – Ред.) перед собой международные договоры и соглашения с РФ и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация – на стол. Втроем решите", – рассказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что если генпрокуроры не прибудут, то "вопрос будут решать без них".

"Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора", – добавил он.

Лукашенко акцентировал, что генпрокурорам Беларуси, России и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться.

"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", – подытожил лидер белорусов.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока власти Беларуси не подтвердили согласие на передачу боевиков, которые воевали на Донбассе.

"Разговор вчера между двумя президентами был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине, мы официальной коммуникации не получали. На данный момент, она существует из источника в СМИ", – сообщил министр на брифинге в четверг, 6 августа.

Отметим, что днем ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко, во время которого обсудили задержанных наемников.

Напомним, что в ночь на 29 июля в Беларуси задержали боевиков российской ЧВК Вагнера. Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

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