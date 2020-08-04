Лукашенко пожаловался на невозможность называть противников "проститутками"

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил убеждение, что его страна никогда не сможет выиграть битву в интернете, поскольку не готова обзывать противников "проститутками".

По его словам, уровень этого противостояния "желтый", а государство не может до такого опускаться. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту, передает Telegraf.by.

"Мы – государство. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите, обзывать всех шлюхами и проститутками тех, кто нам не нравится", – заявил белорусский лидер.

Обращаясь к народу и парламенту, он также отметил, что в настоящее время Беларусь оказалась фактически втянутой в гибридные конфликты. Причем решающие сражения за национальную безопасность сегодня проходят в информационном поле.

"Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, сегодня мы уже фактически втянуты в такие конфликты", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, якобы не сомневался в том, что в нынешней избирательной кампании в Беларуси будут масштабно использоваться все эти методы воздействия. По его мнению, цель этого – "стравить людей друг с другом, обмануть, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовные преступления".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время обращения к народу и парламенту 4 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отказывается дружить с Россией против Запада, с которым страна намерена строить партнерские отношения.