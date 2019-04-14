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Лукашенко после перепалки с Путиным заявил об опасности для Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что расположение его страны в самом центре Европы опасно из-за многочисленных геополитических вызовов.

Своим мнением он поделился во время посещения государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий", передает пресс-служба Лукашенко.

"Мы страна, не избалованная углеводородами. Я это понимал, и нужно было развивать государство, уходить в какую-то сферу (IT – Ред.), чтобы обеспечить независимость стране, которая живет в прекрасном, но очень опасном месте географическом центре Европы", – сказал президент Беларуси.

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

В связи с этим, по его словам, необходимо быть очень аккуратным и осторожным в своих поступках и политике, особенно если отвечаешь за миллионы людей.

Лукашенко после перепалки с Путиным заявил об опасности для Беларуси

president.gov.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко повздорил с РФ, назвав ее "обнаглевшей" и сравнив действия российских партнеров по закрытию рынка для Минска с санкциями.

У президента РФ Владимира Путина жестко ответили на претензию Лукашенко.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
Беларусь
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