Лукашенко после парада в Кремле: в столицу родины приехали!

Глеб Иванов Мир 16:43, 24.06.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко после парада победы в Кремле неожиданно признался, что приехал "в столицу родины".

Так, когда Лукашенко проходился по Красной площади, кто-то из зрителей с трибун выкрикнул слова благодарности: "спасибо, что приехали". Через несколько секунд белорусский лидер ответил: "в столицу родины приехали!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Также Лукашенко пожелал россиянам не болеть. "Победим, выстоим, не болейте!" – сказал он.

Отметим, что на парад в Москву белорусский лидер приехал вместе с сыновьями.

Напомним, во время возложения цветов Лукашенко отказался становиться рядом с российским президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Путин не поздоровался с сыном Лукашенко Николаем.

Как сообщал OBOZREVATEL, на парад Победы в Москву по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня прибыли всего семь президентов иностранных государств.

У членов делегации президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова диагностировали коронавирусную инфекцию.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Украинцев заставят платить налог на авто, но разрешат ввозить их без акцизов: что задумали "слуги народа"

Аллахвердиева стала на сторону "слуг" и назвала фейком разговор о "корабельной сосне": украинцы не поверили

В "Слуге народа" заговорили о необходимости встречи Зеленского с Путиным

Арахамия и Корниенко назвали коллегу "рабочей бабой" и "корабельной сосной"

"Слуга народа" предлагает в 750 раз поднять пошлины на документы: цены