Лукашенко после парада в Кремле: в столицу родины приехали!

Президент Беларуси Александр Лукашенко после парада победы в Кремле неожиданно признался, что приехал "в столицу родины".

Так, когда Лукашенко проходился по Красной площади, кто-то из зрителей с трибун выкрикнул слова благодарности: "спасибо, что приехали". Через несколько секунд белорусский лидер ответил: "в столицу родины приехали!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Также Лукашенко пожелал россиянам не болеть. "Победим, выстоим, не болейте!" – сказал он.

Отметим, что на парад в Москву белорусский лидер приехал вместе с сыновьями.

Напомним, во время возложения цветов Лукашенко отказался становиться рядом с российским президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Путин не поздоровался с сыном Лукашенко Николаем.

Как сообщал OBOZREVATEL, на парад Победы в Москву по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня прибыли всего семь президентов иностранных государств.

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