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Лукашенко попробовал оправдаться за слова о женщинах и нарвался на гнев

Мир
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Александр Лукашенко неудачно оправдался за слова о женщине-президенте

Александр Лукашенко неудачно оправдался за слова о женщине-президенте

Президент Беларуси Александр Лукашенко попытался оправдаться за слова о том, что "Конституция в стране не под женщину".

Во время общения с жительницами Кировского района он заявил, что его заявление неправильно истолковали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что противопоставить его женщинам никому не получится.

"Если бы не было женщин, я бы не был президентом", – подчеркнул глава Беларуси.

Однако пользователям соцсетей показалось, что такими оправданиями Лукашенко сделал только хуже.

"Тянуть детей без мужей, или тянуть мужей алкоголиков, управлять заводами, летать в космос и т.д. женщина может, а под Конституцией Беларуси рухнет..." "А вот и сексизм от усатого подъехал", – пишут в комментариях в Twitter.

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Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что граждане страны "не созрели" для того, чтобы голосовать на выборах за женщин.

БеларусьженщиныАлександр Лукашенко
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