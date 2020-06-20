Президент Беларуси Александр Лукашенко попытался оправдаться за слова о том, что "Конституция в стране не под женщину".

Во время общения с жительницами Кировского района он заявил, что его заявление неправильно истолковали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что противопоставить его женщинам никому не получится.

"Если бы не было женщин, я бы не был президентом", – подчеркнул глава Беларуси.

Однако пользователям соцсетей показалось, что такими оправданиями Лукашенко сделал только хуже.

"Тянуть детей без мужей, или тянуть мужей алкоголиков, управлять заводами, летать в космос и т.д. женщина может, а под Конституцией Беларуси рухнет..." "А вот и сексизм от усатого подъехал", – пишут в комментариях в Twitter.

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что граждане страны "не созрели" для того, чтобы голосовать на выборах за женщин.