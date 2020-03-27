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27 марта • обновлено в 19:56
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Лукашенко пообещал рассказать много интересного о "рукотворном" коронавирусе

5.1т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал коронавирус "психозом" и пообещал рассказать много интересного о нем после того, как пандемия спадет.

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С такими словами он обратился к гражданам своей страны. Соответствующий ролик опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот когда закончится коронавирус этот – и не вирус, а психоз, – я вам много чего интересного расскажу. Очень много", – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

При этом Луашенко предложил людям пока подумать над такими вопросами: является ли коронавирус рукотворной инфекцией или же случайно появился из воздуха, а также – кому он был нужен, и кто воспользовался этой ситуацией.

"Кто-то объявил, что это война, у кого-то выборы, еще чего-то, и каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят!" – предупредил глава Беларуси.

Также он отметил, что в Беларуси многие решили "хайпонуть" на этой проблеме, а власти в свою очередь начали отлавливать таких людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
видео вирус
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Комментарии
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Судя по всему не доживет Бацька до обеды над вирусом! Он расскажет про вонючую росею, создавшую этот коронавирус. Именно росеянские скоты его создали! Только пуйло этого не допустит. Так что ничего он не расскажет!
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Червоний Данило
Червоний Данило
лукаш, после драки, кулаками не машут. поэтому выкладывай или сейчас или ты балаболка-фантазер!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Дык а что он сейчас то не рассказывает?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Федоров Федор, А вдруг Америка выживет??? Придётся отвечать за свои слова...
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