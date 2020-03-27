Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал коронавирус "психозом" и пообещал рассказать много интересного о нем после того, как пандемия спадет.

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С такими словами он обратился к гражданам своей страны. Соответствующий ролик опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот когда закончится коронавирус этот – и не вирус, а психоз, – я вам много чего интересного расскажу. Очень много", – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко

При этом Луашенко предложил людям пока подумать над такими вопросами: является ли коронавирус рукотворной инфекцией или же случайно появился из воздуха, а также – кому он был нужен, и кто воспользовался этой ситуацией.

"Кто-то объявил, что это война, у кого-то выборы, еще чего-то, и каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят!" – предупредил глава Беларуси.

Также он отметил, что в Беларуси многие решили "хайпонуть" на этой проблеме, а власти в свою очередь начали отлавливать таких людей.

Лукашенко: Когда закончится коронавирус этот, я вам много интересного расскажу. Очень много! Коронавирус это рукотворная инфекция или случайно из воздуха она появилась? В мире попытались использовать в своих целях этот психоз? Каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят! pic.twitter.com/v3Y2RMVqu9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 27, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии коронавируса.

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