Лукашенко поймали за танцами под "Ти ж мене підманула" в исполнении Повалий. Видео

Мир 15:20, 28.06.2020 Обновлено: 16:28, 28.06.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко станцевал на балу выпускников учреждений высшего образования в Минске.

Как сообщает TUT.BY, на балу, среди прочих исполнителей, выступила украинская певица Таисия Повалий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На опубликованной записи Лукашенко танцует под украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".

Также на балу выпускников выступали Александр Солодуха, "Леприконсы" и Елена Ваенга.

Отметим, что именно с Повалий в 2018 году Лукашенко пел во время празднования Купалья в Александрии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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