Лукашенко поговорил с Путиным о "майдане" в Беларуси

Алексей Титофф Мир 13:22, 15.08.2020 Обновлено: 14:03, 15.08.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава России Путин провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Лидеры стран обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил ситуацию в стране. В ходе совещания Лукашенко заявил, что ситуация с протестами угрожает не только его стране, но и Союзному государству с Россией.

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с "победой" на выборах.

Напомним, что ЦИК Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. Согласно официальным данным за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%.

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