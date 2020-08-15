Лукашенко поговорил с Путиным о "майдане" в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава России Путин провели телефонный разговор.
Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
Лидеры стран обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.
Отметим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил ситуацию в стране. В ходе совещания Лукашенко заявил, что ситуация с протестами угрожает не только его стране, но и Союзному государству с Россией.
Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с "победой" на выборах.
Напомним, что ЦИК Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. Согласно официальным данным за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших в ходе акций.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.
Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.
Евросоюз отказался признать победу Лукашенко на выборах.
10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.
Также МВД Беларуси сообщило о задержании "координаторов и спонсора" протестов в Минске.
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила применение насилия силовиками к протестующим в Беларуси и призвала власти страны освободить задержанных.
В Минске мужчину задержали на глазах жены и увезли за 50 км.
В Беларуси у задержанного нашли "удостоверение СБУ" с фото Степана Бандеры.
В Беларуси освободили задержанных во время протестов украинцев.