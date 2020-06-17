Лукашенко поедет на парад Победы к Путину

Марина Лисничук Мир 13:43, 17.06.2020 Обновлено: 13:44, 17.06.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение Кремля присутствовать на параде Победы в Москве.

Его проведение, как известно, глава России Владимир Путин перенес на 24 июня. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева.

По его словам, принятие белорусским лидером приглашения от его российского коллеги на торжества в части мероприятий, где главным событием будет военный парад, "подтверждает единство подходов двух братских государств".

Он пояснил, что речь идет об оценке подвига советского народа и солдат Второй мировой войны.

"Мы благодарны главе белорусского государства за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь великой победы", – добавил Мезенцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов заявил, что проведя парад Победы 9 мая, вопреки пандемии коронавируса, президент Беларуси Александр Лукашенко фактически "щелкнул в нос" президента РФ Владимира Путина, который перенес празднования.

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