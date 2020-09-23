Лукашенко назвал "дрянью" белорусов и заявил, что "преклоняется" перед силовиками за их разгон

Дарья Дурова Мир 23:34, 23.09.2020 Обновлено: 23:47, 23.09.2020

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал дрянью граждан, протестующих против его режима.

Такое заявление политика прозвучало во время его выступления перед силовиками после церемонии инаугурации 23 сентября. Фрагмент выступления опубликовало "МБХ Медиа" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лукашенко поблагодарил правоохранителей, что месяц назад они остановили в Минске "эту дрянь".

"Вам, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных [улицах] города Минска эту дрянь... Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть. Спасибо", – сказал Лукашенко.

Напомним, массовые акции протеста продолжаются по всей Беларуси с 9 августа.

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