Лукашенко назвал "дрянью" белорусов и заявил, что "преклоняется" перед силовиками за их разгон

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал дрянью граждан, протестующих против его режима.

Такое заявление политика прозвучало во время его выступления перед силовиками после церемонии инаугурации 23 сентября. Фрагмент выступления опубликовало "МБХ Медиа" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лукашенко поблагодарил правоохранителей, что месяц назад они остановили в Минске "эту дрянь".

"Вам, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных [улицах] города Минска эту дрянь... Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть. Спасибо", – сказал Лукашенко.

Напомним, массовые акции протеста продолжаются по всей Беларуси с 9 августа.

Лукашенко поблагодарил силовиков за то, что они "остановили на наших чистых, уютных города Минска эту дрянь" pic.twitter.com/uiLz8sxgdB — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 23, 2020

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