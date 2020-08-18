Тут выяснилось, что не все вы знаете об одном обстоятельстве, которое показало Зеленского. Я бы сказал, с неожиданной стороны.

Вы знаете, что Лукашенко сделал. Я бы сказал, трагический шаг во взаимоотношениях между Украиной и Белоруссией – он, ничего не сообщая украинской стороне, а до этого предлагая, чтобы приехали генеральные прокуроры, чтобы, например, были поданы предложения обоснованные о выдаче преступников, "вагнеровцев", которые совершили преступление на стороне Украины, может быть, воевали на Донбассе – он все это дело предлагал. И Украина послушно, генеральный прокурор Венедиктова, они составили специальные обращения, где указали, кого они предлагают выбрать, кого из этих людей для того, чтобы передать Украине.

Но, не говоря ничего, ни слова, ни по каким причинам — кстати, это еще одна причина, по которой этот человек не может быть президентом. Потому что это не вкладывается в межгосударственные отношения, и вы слышали его выступление, когда он что-то лепетал про "братскую Украину", и даже "наша любимая Украина". Ты кидалово, ты кинул Украину, ничего ей не сказав.

И вот появилась реакция Украины, двойная, если можно так сказать первая звучит так: "Украина с сожалением воспринимает решение республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих частной военной компании "Вагнер". Безусловно, у республики Беларусь собственная позиция, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения".

Все это происходило, вот это заявление, на фоне критики, страшной критики Зеленского по поводу того, что он очень округлый некий текст его обращения он седлала по поводу избрания. В целом. Вы это читали. И вдруг неожиданно вчера утром появляется совсем другой текст. И что вы думаете? Этот текст появляется на странице самого Зеленского, и в нем он использует капслок, то есть, некоторые слова — с одной стороны это дипломатический текст, ас другой стороны написан капслоком.

И смотрите, что он пишет – вначале он пишет то-то и то-то, Осуждает, что Лукашенко говорит о вмешательстве Украины. Например, он пишет так: "а во-вторых" — маленькими буквами, а дальше кап слог: "людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела, как Белоруссии, так и Украины", дальше маленькими буквами "прежде всего, Украины" и дальше большими буквами: "Демонстративно отдать третьей стороне. Это плохая история, история, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой". И дальше большими буквами: "Считаем такое решение несправедливым, не отвечающим духу", и так далее.

Объясню, почему делаю его "героем". Я увидел, — ну, конечно, профнепригодного президента как президента, но я увидел.Дело в том, что не пишут такие бумаги – это пацаны пишут такие бумаги во дворе. Когда признаются: "Лена — и дальше большими буквами — я тебя люблю". Или на улице на асфальте.

Но я увидел человека, которого искренне, эмоционально это задело — ему просто плюнули в лицо. И лучшее, что он сделал — он написал такое. <...> Нет, факт ссоры есть. Вопрос, рассорились ли они? Другими словами – ухудшится ли, — мы не хотим так ставить вопрос, но по сути, это вопрос, ухудшатся ил взаимоотношения.

<...> Напомню самое главное – еще раз – это почти не образ, когда я говорю, что Лукашенко плюнул в Украину и плюнул в Зеленского. Еще раз: если тебя Путин склонил, — а я понимаю, что он склонил, и, видимо, угрожал, и черти что там творилось – чтобы он отдал. Или, например, ты дурку валял – умей не просто так отдать, а перед тем как отдашь, позвони, скажи что угодно.