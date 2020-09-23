Лукашенко перекрыл Минск и устроил незаконную инаугурацию: как это было

В среду, 23 сентября, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко провел свою инаугурацию. Перед необъявленной церемонией в Минске возле Дворца Независимости заметили подозрительное оживление.

Там находились множество военных, спецтехники и автобусов. Кроме того, в центре столицы Беларуси были замечены толпы госслужащих, а также кортеж из большого количества автомобилей, писал TUT.BY (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тайная инаугурация организовывалась в такой спешке, что даже государственные телеканалы показывали сюжеты о ней без каких либо видео с места события.

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По состоянию на 11:40 из Дворца Независимости все приглашенные на инаугурацию уже вышли. Они направились к Белэкспо, где были припаркованы автобусы. Позже с места события стали расходиться и силовики. Впрочем, они успели задержать у резиденции Лукашенко двоих человек.

Тем временем на улицы Минска понемногу стали выходить протестующие со смелыми лозунгами на плакатах: "Ты забыл позвать нас на свой праздник", "Саша, забери трудовую".

Из-за тайной инаугурации на улицы Минска вышли протестующие. TUT.BY

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Как пишет "БЕЛТА", на мероприятие позвали несколько сотен человек. В их числе – высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Инаугурация Лукашенко прошла без объвления. "Пул Первого"

Показателен тот факт, что в Минске перекрывали проспект Независимости и другие примыкающие улицы. В связи с этим там образовались 8-балльные пробки.

О том, что тайная инаугурация Лукашенко состоится 23 сентября, накануне предупреждал оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live.

В центре Минска образовались пробки из-за перекрытия улиц. Скриншот страницы

Военные на проспекте Независимости в Минске. Telegram-канал "Кулуары KYKY"

"Как известно, диктатор обязан провести свою коронацию не позднее 2 месяцев с момента "выборов" – до 9 октября. И Лукашенко едва ли осмелится это делать открыто, так как люди явно захотят выйти на улицы и сказать свое слово. Остается только один вариант. Как вы уже догадались, это означает тайную церемонию", – написали его модераторы.

Множество людей заметили у Дворца Независимости . Telegram-канал "Кулуары KYKY"

Толпы чиновников прибыли в центр Минска. Telegram-канал "Кулуары KYKY"

Отметим, что во время инаугурации незаконно избранного президента Беларуси было нарушено национальное законодательство. Ведь, согласно Закону "О президенте Республики Беларусь", церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Однако 23 сентября в это время на госканалах шли российские сериалы, пишет Telegram-канал "Выборы видишь? TUT.BY Политика".

Напомним, переизбрание Лукашенко на шестой президентский срок поставили под сомнение и общественность, и наблюдатели. Кроме того, честность выборов в Беларуси 9 августа 2020 года не признана ни в ЕС, ни в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, инаугурация Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.