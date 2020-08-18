Лукашенко переговорил с Путиным и привел войска в полную боеготовность

Александр Лукашенко, который был главой Беларуси пять сроков подряд, провел новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привел войска на западных границах в полную боевую готовность.

Об этом политик заявил 18 августа на совещании с членами Совета безопасности, передает "БелТА". Лукашенко высказал озабоченность ситуацией, которая складывается вдоль западных границ страны.

Как утверждает политик, армия Беларуси вынужденно реагирует на действия западных стран. Он подчеркнул, что военные части готовы к выполнению своих обязательств.

"Мы развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах и привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", – сказал он.

"Некоторые среди наших граждан расценили это как нагнетание обстановки. Мол, ничего подобного на западных границах нашей страны нет. Но думаю, что (вчерашний вечер, особенно ночь) вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. Надо было раньше нам это учитывать и иметь в виду", – заявил Лукашенко.

Политик утверждает, что в стране появляются проблемы внутри и извне, и это якобы скоординированные действия.

Властям, по словам Лукашенко, для наведения порядка в Беларуси пришлось задействовать отдельные подразделения сил специальных операций.

В ходе разговора с Лукашенко президент России сообщил о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросам, касающимся ситуации в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко также обвинил оппозицию в захвате власти в стране, назвав ее "нацистами" и пригрозил "остудить некоторые горячие головы".