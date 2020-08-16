Лукашенко срочно перебросил десант на границу с ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перекинуть Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно после доклада ВС о "наращивании военного компонента" у западных границ страны.

Такое решение Лукашенко принял на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны 15 августа, передает TUT.BY. Он сказал, что обеспокоен количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах, и заявил об эскалации и наращивании вооруженного компонента на этих территориях.

"Я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно. Я вас очень попрошу, поблагодарю вас за то, что вы в Брестском регионе работаете и порядок там поддерживаете. Пусть в Бресте наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе", – сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал идею выстроить цепь протестующих от Вильнюса до Киева и поручил Министерству обороны, МВД и КГБ, генеральному прокурору "категорически не допустить подобных действий".

"Еще один момент, который не может не настораживать нас, мы также с президентом Путиным это обсуждали: вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях", – сказал президент.

"Ясно, на что намекают. Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона – санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", – добавил Лукашенко.

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