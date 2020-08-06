Лукашенко ответил России на скандал с вагнеровцами и напомнил, что их прислал не НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ажиотаж, который разгорелся в России вокруг задержания наемников ЧВК Вагнера под Минском. Он отметил, что не боится никаких угроз, а также заверил, что все будет решаться в соответствии с законами его страны.

Категоричную позицию белорусский лидер выразил на совещании 6 августа об обеспечении безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА. Он возмутился тем, что по поводу резонансного задержания многие активно высказывают свою озабоченность.

"Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и очень важного нюанса – человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора", – сказал Лукашенко.

Кроме того, он заверил, что его страна решит эту проблему, однако никакой политизации вокруг нее быть не должно.

"Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем о всех последствиях. Не надо нас пугать американцами, НАТОвцами. Не американцы и не НАТОвцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло", – обратился президент Беларуси к россиянам.

Как сообщал OBOZREVATEL: