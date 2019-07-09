ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Лукашенко "отшил" Путина и обвинил Кремль

7.6тЧитать материал на украинском

Беларусь будет шаг за шагом продолжать развивать интеграцию с Россией, при этом объединение в одно государство не рассматривается.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он добавил, что Россия и Беларусь не будут "ломать" договор о Союзном государстве.

Новости
Путин и Лукашенко проведут тайную встречу по объединению: всплыли дата и место

В то же время Беларусь и РФ не обсуждают вопрос об объединении в одно государство.

Лукашенко обвинил Россию в "торможении" переговоров по интеграции и заявил о необходимости выйти на конкретику перед встречей президентов.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

ИноСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
24
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Ещё раз убеждаюсь что на обозе работают умалишённые.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А как он отшил?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Закон Порядок
Закон Порядок
так где отшил;);)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Asiatour Asiatour
Asiatour Asiatour
Закон Порядок, ну вот же, на фотографии, Лукашенко спрашивает у Путина негромко: "Где такой костюмчик отшил?"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel