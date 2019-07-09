Лукашенко "отшил" Путина и обвинил Кремль

Беларусь будет шаг за шагом продолжать развивать интеграцию с Россией, при этом объединение в одно государство не рассматривается.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он добавил, что Россия и Беларусь не будут "ломать" договор о Союзном государстве.
В то же время Беларусь и РФ не обсуждают вопрос об объединении в одно государство.
Лукашенко обвинил Россию в "торможении" переговоров по интеграции и заявил о необходимости выйти на конкретику перед встречей президентов.
Лукашенко и Путин
ИноСМИ
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 июня текущего года Путин сделал заявление о присоединении Беларуси, высказавшись о создании "союзного" парламента и единой валюты для двух стран.
21 июня премьер России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль максимально сблизился с Беларусью в вопросах интеграции и создания Союзного государства.
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