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16 апреля • обновлено в 21:00
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Лукашенко отличился новым выпадом о "коронапсихозе". Видео

1.3т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию COVID-19 хорошим уроком для людей с вредными привычками – наркоманов и курцов.

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Об этом он заявил во время совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Видео его высказывание появилось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я говорю о коронапсихозе, а не о коронавирусе. Для наркоманов и курцов – это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом", – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

При этом Лукашенко подчеркнул, что для таких людей ситуация с коронавирусом должна стать поводом подумать о том, как организовывать свою жизнь после нее.

"После этой так называемой пандемии", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил,что в стране от коронавируса COVID-19 не умер ни один человек, и не умрет, а летальные случаи связаны с другими хроническими заболеваниями.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
наркотики
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