"Пусть там и сидят!" Лукашенко отказался эвакуировать белорусов, которые "забили" на карантин

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии коронавируса.

Об этом он заявил во время совещания с представителями нефтеперерабатывающих предприятий. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Пул N3" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, – никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", – сказал Лукашенко.

Также, по информации Лукашенко, есть граждане, которые, пользуясь картой поляка, регулярно посещают Польшу.

"Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу – пошел туда и сиди там", – заявил президент Беларуси.

Он подчеркнул, что людей нужно "по-человечески предупредить" – поехал – будешь там сидеть, пока не закончится пандемия.

Напомним, коронавирус в Беларуси диагностирован уже у 69 человек. Вместе с тем, по официальной статистике Министерства здравоохранения страны, по состоянию на 9 утра 20 марта из больниц были выписаны 15 пациентов, выздоровевших от инфекции. Сейчас продолжают лечение 54 человека. О смертельных случаях от COVID-19 в Беларуси не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов – в условиях пандемии коронавируса "сверхдержава" не может прокормить свое население.

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