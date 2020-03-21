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21 марта • обновлено в 20:21
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Лукашенко отказался эвакуировать белорусов, которые "забили" на карантин

9.8т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии коронавируса.

Об этом он заявил во время совещания с представителями нефтеперерабатывающих предприятий. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Пул N3" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, – никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", – сказал Лукашенко.

"Пусть там и сидят!" Лукашенко отказался эвакуировать белорусов, которые "забили" на карантин

Также, по информации Лукашенко, есть граждане, которые, пользуясь картой поляка, регулярно посещают Польшу.

"Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу – пошел туда и сиди там", – заявил президент Беларуси.

Он подчеркнул, что людей нужно "по-человечески предупредить" – поехал – будешь там сидеть, пока не закончится пандемия.

Напомним, коронавирус в Беларуси диагностирован уже у 69 человек. Вместе с тем, по официальной статистике Министерства здравоохранения страны, по состоянию на 9 утра 20 марта из больниц были выписаны 15 пациентов, выздоровевших от инфекции. Сейчас продолжают лечение 54 человека. О смертельных случаях от COVID-19 в Беларуси не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обратилась к Беларуси с просьбой о поставках продуктов – в условиях пандемии коронавируса "сверхдержава" не может прокормить свое население.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
дурак, але смішний, зєля не смішний ідіот
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Все правильно сказал Лукашенко.
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