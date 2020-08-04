Лукашенко отказался дружить с Россией против Запада. Видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отказывается дружить с Россией против Запада, с которым страна намерена строить партнерские отношения.

При этом подчеркнул, что РФ боится потерять союзника в лице соседнего государства. Об этом он заявил во время своего послания народу и парламенту 4 августа, передает РБК (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторную, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", – сказал белорусский лидер.

Он пояснил, что Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником его страны, кто бы не был у власти в Беларуси или РФ.

"Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами она поменяла на партнерские. Напрасно", – отметил Лукашенко.

Он подчеркнул тот факт, что Россия боится потерять Беларусь, поскольку кроме нее у РФ "не осталось по-настоящему близких союзников". Но пообещал, что страна будет строить стратегические партнерские отношения и с Западом, и с Китаем, и с Америкой, независимо от того, кто ее возглавит после выборов 9 августа.

(Видео "RT на русском")

Как сообщал OBOZREVATEL, оппозиционный экс-кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что Кремль решил занять позицию нейтралитета и не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты Беларуси, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко.