Лукашенко отдаст Путину Беларусь: озвучена дата договора

Уже к 8 декабря президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции стран.
Об этом заявил белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко, передает РИА Новости.
"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям", – рассказал он.
Также дипломат подтвердил, что в начале сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.
"Наши связи еще будут уплотняться… мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", – добавил Семашко.
Путин и Лукашенко
DW
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Россия и Беларусь создадут новое государство к 2022 году.
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