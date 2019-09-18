Главная Новости
18 сентября • обновлено в 08:39
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Лукашенко отдаст Путину Беларусь: озвучена дата договора

5.9т Читать материал на украинском

Уже к 8 декабря президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции стран.

Об этом заявил белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко, передает РИА Новости.

"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям", – рассказал он.

Новости
"Заберем Беларусь и Украину": Жириновский забредил новой Русью

Также дипломат подтвердил, что в начале сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.

"Наши связи еще будут уплотняться… мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", – добавил Семашко.

Путин и Лукашенко

Путин и Лукашенко

DW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Россия и Беларусь создадут новое государство к 2022 году.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
49
15
Смешно
4
Интересно
9
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
украинцы (не упоротые) у вас есть возможность объединиться в союзное государство. вы же уже ощутили евроинтеграцию во всей красе. тарифы и гейпарады) давай лучше к нам
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
2 из 3 ответов | показать все
филипп филипыч
филипп филипыч
Кацaп Кацaпыч, а ощущение от подавляющего большинства украинцев а не кого то там у вас в плену не волнует вас?))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Kозёл Кoзлович, Ты сначала войну гражданскую закончи.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да обманет карлик лукашенко
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel