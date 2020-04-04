Президент Беларуси Александр Лукашенко оскандалился, комментируя смерть от коронавируса COVID-19 военного пенсионера Владимира Сидорова.
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"Шерстнев [губернатор Витебской области] вчера мне доложил, последний случай у него был. Спрашиваю: "Ну почему этот у тебя умер?" А он говорит: "Александр Григорьевич, а как можно жить со 135 кг веса?" Сердце почти не работает, это не работает, это болит, то болит, букет болезней. И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета, ну и ему за 70 лет было", – цитирует президента Tut.by.
Александр Лукашенко
Коллаж
Известно, что мужчина скончался 2 апреля в Витебске после пяти дней в реанимации. Основной причиной смерти, согласно свидетельству, стал коронавирус.
Сын военного в ответ на комментарий Лукашенко заявил, что погибший был уважаемым человеком. Приводим ответ мужчины без изменений:
"Вкратце, кем был мой отец. Владимир Сергеевич родился 4 февраля 1950 года в Миорском районе Витебской области. Ему было "за 70". Его родители – фронтовик с пулевым ранением в грудь прожил "за 70", и моя бабушка, тоже со статусом "участник боевых действий", прожила дольше. Отец, отучившись после школы в Черноморском высшем военно-морском училище, служил на Северном флоте, был командиром корабля с ядерным оружием на борту. В 90-х в силу известных причин демобилизовался в тогда уже Республику Беларусь, в Витебскую область, где работал до выхода на пенсию.
На пенсии, как и большинство пенсионеров, занимался огородничеством на даче, хорошо играл в шахматы, воспитывал внуков, любил автомобили, регулярно ходил в бассейн и был общительным человеком. До конца своих дней принимал поздравления и благодарности из всех стран бывшего СССР от сотен матросов, мичманов, офицеров, служивших под его командованием, и их родителей. Искренне ваш, сын Отца".
Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко посоветовал есть сливочное масло для того, чтобы организм лучше противостоял коронавирусу.
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