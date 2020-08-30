Лукашенко опять вышел на улицу с автоматом: опубликовано новое фото
Пресс-секретарь президента Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд, показал его фотографию с автоматом в руках на фоне дворца Независимости.
Снимок опубликовало РИА Новости. Фото изданию направили из пресс-службы Лукашенко в ответ на вопрос о его местонахождении.
На фото видно, что Лукашенко с оружием и в бронежилете идет по территории перед дворцом Независимости.
Как сообщил Telegram-канал Пул Первого, фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда толпа протестующих была у дворца Независимости, там находился и Лукашенко.
"Радио Свобода" ответило "Пулу Первого": в 16:00, когда был сделан снимок с Лукашенко с автоматом, у Дворца Независимости еще не было протестующих – голова колонны еще была у стелы. А когда демонстранты приблизились к резиденции, человека в такой одежде у здания видно не было.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация, что Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, якобы эвакуировался на вертолете из Дворца независимости в Минске. На опубликованном видео заметно, что Лукашенко одет в бронежилет, а в руках у него – автомат.