Лукашенко опять вышел на улицу с автоматом: опубликовано новое фото

Лукашенко находился в резиденции, когда под ней проходила акция протеста.

Пресс-секретарь президента Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд, показал его фотографию с автоматом в руках на фоне дворца Независимости.

Снимок опубликовало РИА Новости. Фото изданию направили из пресс-службы Лукашенко в ответ на вопрос о его местонахождении.

Лукашенко с автоматом на фоне дворца Независимости. РИА Новости

На фото видно, что Лукашенко с оружием и в бронежилете идет по территории перед дворцом Независимости.

Как сообщил Telegram-канал Пул Первого, фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда толпа протестующих была у дворца Независимости, там находился и Лукашенко.

Фото с Лукашенко было сделано около 16:00. Telegram-канал Пул Первого

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация, что Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, якобы эвакуировался на вертолете из Дворца независимости в Минске. На опубликованном видео заметно, что Лукашенко одет в бронежилет, а в руках у него – автомат.

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