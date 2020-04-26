Лукашенко опять отказался вводить карантин: нам это не надо!

Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар пандемии COVID-19 до сих пор не видит необходимости вводить карантин в стране.

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Об этом он заявил, признав, что в государстве действительно есть случаи заболевания коронавирусом, сообщает "ГоворитМосква".

"Нам сейчас это не надо", – сказал Лукашенко и добавил, что власти действуют по ситуации.

Лукашенко опять отказался вводить карантин ТАСС

Отметим, что на данный момент в Беларуси официально зарегистрировано 10 463 случаев заражения. При этом за последние сутки выявили 873 инфицированных. От COVID-19 скончались уже 72 человека.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в разгар пандемии коронавируса COVID-19 в Беларуси решили провести общенациональный "республиканский субботник".

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