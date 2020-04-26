Главная Новости
26 апреля • обновлено в 14:37
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Лукашенко опять отказался вводить карантин: нам это не надо!

2.6т
Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар пандемии COVID-19 до сих пор не видит необходимости вводить карантин в стране.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом он заявил, признав, что в государстве действительно есть случаи заболевания коронавирусом, сообщает "ГоворитМосква".

"Нам сейчас это не надо", – сказал Лукашенко и добавил, что власти действуют по ситуации.

Лукашенко опять отказался вводить карантин

Лукашенко опять отказался вводить карантин

ТАСС

Отметим, что на данный момент в Беларуси официально зарегистрировано 10 463 случаев заражения. При этом за последние сутки выявили 873 инфицированных. От COVID-19 скончались уже 72 человека.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в разгар пандемии коронавируса COVID-19 в Беларуси решили провести общенациональный "республиканский субботник".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
4
Смешно
6
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
- +
- +
удивляют водители в масках, которые едут одни ... маска это показатель нашего зомбирования и рабства
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги