Лукашенко опять обратился за помощью к Путину из-за протестов

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко снова созвонились и подтвердили готовность в случае обострения совместно реагировать в рамках Общего договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщила "БЕЛТА". Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в Беларуси, после этого Путин высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нее.

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", – говорится в сообщении.

Тем временем в Кремле, по сообщению РИА Новости, отметили, что ситуация в Беларуси обсуждалась в контексте якобы оказываемого на нее давления извне.

Кроме того, у Путина подтвердили готовность Москвы оказать Беларуси необходимое содействие в разрешении возникших проблем не только по линии ОДКБ, но и на основе принципов Договора о Союзном государстве.

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