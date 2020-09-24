Лукашенко оправдался из-за тайной "инаугурации"
Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что упреки в его адрес из-за тайной "инаугурации" якобы беспочвенны.
Как пишет "БЕЛТА", Лукашенко выразил мнение, что некоторые государства якобы заняли неконструктивную позицию в отношении его страны.
"Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли", – возмутился скандальный политик.
"Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", – добавил Лукашенко.
По его словам, согласно законам Беларуси, страна не была обязана приглашать на "инаугурацию" или вообще предупреждать о ней никого из представителей Запада.
"Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на "инаугурацию" были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", – резюмировал Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
В Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.