Лукашенко оправдался из-за тайной "инаугурации"

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что упреки в его адрес из-за тайной "инаугурации" якобы беспочвенны.

Как пишет "БЕЛТА", Лукашенко выразил мнение, что некоторые государства якобы заняли неконструктивную позицию в отношении его страны.

"Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли", – возмутился скандальный политик.

"Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", – добавил Лукашенко.

По его словам, согласно законам Беларуси, страна не была обязана приглашать на "инаугурацию" или вообще предупреждать о ней никого из представителей Запада.

"Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на "инаугурацию" были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", – резюмировал Лукашенко.

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