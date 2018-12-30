Лукашенко объявит 31 декабря? В Беларуси всполошились из-за вхождения в Россию

СМИ распространяют информацию, что президент Беларуси Александр Лукашенко объявит о вхождении в Россию 31 декабря.

Об этом говорится в статье журналиста Андрея Паливоды, обнародованной на LB.ua со ссылкой на белорусские медиа.

"После 25 лет вялотекущей интеграции с Россией в обмен на щедрые финансовые дотации, Беларусь поставлена перед простым выбором. Или быстрое завершение интеграции – с потерей суверенитета и вхождением в состав РФ – или разрыв отношений вплоть до "украинского сценария". Если верить вбросу из Кремля, о своем решении – "или – или" – Александр Лукашенко объявит 31 декабря", – сказано в сообщении.

Уточняется, что 29 декабря Лукашенко в очередной раз улетел в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, темой которых было возобновление экономической помощи, которую Кремль оказывал режиму в Минске почти 25 лет.

TUT.by

"Переполох в Минске, о котором идет речь, устроил близкий к Кремлю телеграм-канал "Незыгарь". Он сообщил: "В Минске распространяются слухи, что местные телекомпании начали подготовку к прямой трансляции обращения Лукашенко 31 декабря, оно начнется в 12:00 по местному времени. Телеканалам Беларуси дано указание экстренно менять сетку вещания. Примечательно, что за час до обращения в резиденцию белорусского лидера позвали все руководство страны. На фоне московских переговоров много слухов о возможной отставке Лукашенко", – сказано в статье.

При этом официально информация об обращении Лукашенко опровергается.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лукашенко заявлял об отказе РФ считать Беларусь братским государством. Также российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.

29 декабря пресс-секретарь Путина сказал, что речь о присоединении государства пока не идет, а страны "движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону".