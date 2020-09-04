Лукашенко объявили в розыск на сайте МВД Беларуси: фотофакт

Александр Лукашенко.
Сайт Министерства внутренних дел Беларуси взломали хакеры и объявили в розыск президента Александра Лукашенко, который занимал пост главы государства пять сроков подряд.
Скриншот с сайта МВД опубликовало белорусское издание "Наша Нива" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
На сайте написали, что Лукашенко обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь.
Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.
Лукашенко объявили в розыск на сайте МВД "Наша Нива" в Telegram
Хакеры взломали сайт МВД Беларуси "Наша Нива" в Telegram
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети высмеяли заявление Александра Лукашенко о якобы лжи канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального.
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