Лукашенко объявили в розыск на сайте МВД Беларуси: фотофакт

Сайт Министерства внутренних дел Беларуси взломали хакеры и объявили в розыск президента Александра Лукашенко, который занимал пост главы государства пять сроков подряд.

Скриншот с сайта МВД опубликовало белорусское издание "Наша Нива" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На сайте написали, что Лукашенко обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь.

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

Лукашенко объявили в розыск на сайте МВД "Наша Нива" в Telegram

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси "Наша Нива" в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети высмеяли заявление Александра Лукашенко о якобы лжи канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального.

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