Александр Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси 5 сроков подряд рассказал, что появился с автоматом во время протестов, так как он готовился "защищать страну до конца".

Об этом он рассказал во время интервью росСМИ, сообщает Телеграм-канал российского журналиста Романа Бабаяна.

"Мое появление с автоматом означало только одно – я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца.. Да, я допускаю, что я пересидел, я четверть века работал на Беларусь и для белорусского народа и только я сегодня могу защитить нашу страну", – заявил Лукашенко.

Также он сообщил, что не намерен общаться с оппозиционными силами в Беларуси.

"Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают – это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!" – высказался Лукашенко.

Добавим, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями. После проведения выборов в стране начались массовые митинги против результатов голосования.

Лукашенко объяснился за фото с автоматом и дал оценку оппозиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли новое фото с автоматом Александра Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд.

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