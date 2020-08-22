Лукашенко поблагодарил "друга Путина" и объяснил, почему долго не появлялся на публике. Видео

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что долго не появлялся на публике в начале протестов из-за возможных провокаций.

Об этом политик рассказал российским журналистам телеканала RT в субботу, 22 августа, на провластном митинге в Гродно. Соответствующее видео было опубликовано на Twitter-странице пропагандистов (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Россияне представились "теми самыми российскими журналистами", после чего Лукашенко поблагодарил их и пожал руку. Корреспондент спросил, почему Лукашенко долгое время не появлялся на публике.

"Я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они к этому готовились: если выйдут "лукашенковцы", то будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди", – заявил президент.

Он утверждает, что власти "сделали паузу" именно из-за этого. "Ну, может, немножко перебрали", – сказал политик.

Лукашенко признался, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

"Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: "Слушай, что ты молчишь?" Я говорю: "Скоро услышишь". Ну вот, вы услышали", – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко утверждает, что большинство фото побоев протестующих в Беларуси якобы постановочные.