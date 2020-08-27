Лукашенко обвинил Запад в "дипломатической войне" против Беларуси

Страны Запада якобы начали против Беларуси "дипломатическую войну", которая контролируется на высочайшем уровне.

Как передает БЕЛТА, об этом на совещании в Минске 27 августа заявил Александр Лукашенко, который занимал пост президента на протяжении пяти сроков подряд.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", – сказал он.

По словам Лукашенко, "неустоявшиеся соседи" Беларуси якобы не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны и давить на государство. "Налицо дипломатическая война", – подчеркнул политик.

Кроме того, он пожаловался на то, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части. "Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", – высказался Лукашенко.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент России Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из правоохранителей, который готов отправить в Беларусь в случае необходимости.

При этом он отметил, что надеется на мирное решение проблемы протестов в соседнем государстве.

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