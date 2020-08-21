Лукашенко обвинил США в белорусской "заварушке"

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, убежден, что протестам белорусов поспособствовали США.

В то же время заверил, якобы в ближайшие дни "сможет решить проблему" с ситуацией в стране. Об этом белорусский лидер, легитимность которого ставят под сомнение общественность и наблюдатели на выборах, сказал во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский", передает БЕЛТА.

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России", – отметил Лукашенко.

Он считает, что сейчас западные государства якобы хотят установить "балто-черноморский коридор или санитарный кордон", который пройдет между тремя балтийскими странами, а также Беларусью и Украиной.

"Мы тут одно звено остались… Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают: сказано так – сделают так", – добавил политик.

По его словам, для реализации этих планов даже был "создан специальный центр под Варшавой", который белорусская власть контролирует, поэтому знает, чем он занимается.

"Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это не случайно", – подчеркнул Лукашенко.

Разговаривая с работниками "Дзержинского", он заявил, якобы оппозиционеру Светлане Тихановской пришлось помогать с выездом за границу, причем "не без его участия".

"По ее просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел Литвы, спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто не хочу перечислять – они от Америки до Варшавы", – высказался Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL сенатор-республиканец, член Комитета по международным делам Сената США Марко Рубио предположил, что в случае увольнения с поста президента Беларуси Александра Лукашенко Россия может повторить в стране украинский сценарий.