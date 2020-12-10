Лукашенко обвинил НАТО в попытке 'убаюкать' его и предупредил военных. Видео

Незаконно избранный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в НАТО (Североатлантический Альянс) и США не понимают, насколько серьезно его страна настроена применять совместную с Россией группировку войск.

Он говорит, мол, там продолжают "убаюкивать" его, потому что думают, что это все только тренировки. Такое его высказывания на совещании с министром обороны и начальником Генштаба Вооруженных сил процитировал БЕЛТА (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Политик напомнил о достигнутых договоренностях с Российской Федерацие. А также о плане применения группировки российских и белорусских войск "с учетом ситуации на западных границах и в мире в целом", о переработке которого ему отчитывались на упомянутой встрече 10 декабря.

"Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать, потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то", – высказался Лукашенко.

Он добавил, что сейчас не время "успокаиваться", несмотря на то что "за спиной находится вторая армия в мире, очень мощная".

Непризнанный президент подчеркнул, что сегодня и Россия осуществляет действия по обновлению такого же плана.

"Полагаю, президенту России также будет доложено о результатах этой работы", – добавил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL: