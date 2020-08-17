Лукашенко обманул, что разговаривал с Меркель: Германия отрицает факт общения

В правительстве Германии отрицают факт телефонного разговора между канцлером Ангелой Меркель и Александром Лукашенко, который пятый срок подряд пребывает на посту президента Беларуси.

Об этом проинформировало Reuters. В сообщении подчеркнули, что после выборов 9 августа они не общались.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко во время встречи с коллективом Минского завода колесных тягачей заявил, что в воскресенье, 16 августа, ему якобы позвонила Меркель и предложила "поговорить".

"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти – Науседа, там и прочие… Мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", – заявил Лукашенко.

Перед этим президент Литовской Республики Гитанас Науседа после телефонного разговора с немецким канцлером сообщил, что она сказала ему о попытках Берлина по дипломатическим каналам связаться с Лукашенко "с целью урегулирования сложившейся ситуации". Об этом сообщила пресс-служба главы Литвы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель осудила применение насилия силовиками к протестующим в Беларуси и призвала власти страны освободить задержанных. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах, которые прошли 9 августа.

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